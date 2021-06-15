Caddebostan sahilinde yeniden müsilaj yoğunluğu oluştu

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajın (deniz salyası) Caddebostan sahilindeki yoğunluğu artarken, ekiplerin temizleme çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında, İstanbul'da çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Dün yağış ve rüzgar nedeniyle müsilajın görülmediği Caddebostan sahilinde, bugün sabah saatlerinde deniz salyaları yeniden etkili oldu.

DENİZ SALYALARI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Geniş bir alana yayılan müsilaj havadan da görüntülendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, sahilde biriken müsilajları bariyerlerle bir yerde topladıktan sonra hortumlarla depolama tanklarına doldurdu.

AKINTI VE RÜZGAR NEDENİYLE AZALIP ÇOĞALABİLİYOR

Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle deniz salyalarının azalıp veya çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Öte yandan bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait teknelerin de dip temizleme çalışmaları sürüyor.