İstanbul'da Kadıköy'deki Caddebostan Sahili'nde kıyılardaki müsilaj temizliğinin ardından bazı vatandaşlar denize girdi.

Deniz salyası ya da diğer adıyla müsilaj, Marmara Denizi'nin adeta kabusu oldu.

Geçtiğimiz hafta kıyı noktalarına kadar denizi saran müsilajla ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde temizlik çalışmaları başlatıldı.

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NİN KIYILARI ESKİ GÖRÜNTÜSÜNE KAVUŞTU

İstanbul Kadıköy'de bulunan Caddebostan Sahili'nde başlatan temizlik çalışmaları etkisini şimdiden gösteriyor.

Ekiplerin kıyı bölgelerindeki müsilajı temizleme çalışmalarının ardından, deniz eski görüntüsüne kavuştu.

Caddebostan Sahili'nin kıyıları müsilajdan temizlendi

MÜSİLAJ KIYILARDAN TEMİZLENDİ, DENİZE GİRENLER OLDU

Bu durumu fırsat bilen bazı vatandaşlar da sıcak havadan bunalarak soluğu denizde aldı.

Biraz olsun serinlemek isteyen vatandaşlar, devam eden müsilaj tehdidine aldırmadan yüzmeye devam etti.