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Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma

Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma

İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.