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- Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma
Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma
İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
- 09.09.2020 - 17:13
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde karşılaşan husumetli iki grup arasında kavga çıktı.
Kavga sırasında silahla ateş edilmesi üzerine, polis ekipleri olaya müdahale etti.
4 KİŞİYE GÖZALTI
Müdahalenin ardından taraflar bölgeden uzaklaşırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Takviye ekiplerin de müdahalesiyle olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin adliye önündeki önlemleri sürüyor.
Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma VİDEO