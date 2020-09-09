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    Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma

    Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma

    İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 09.09.2020 - 17:13
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    Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde karşılaşan husumetli iki grup arasında kavga çıktı.

    Kavga sırasında silahla ateş edilmesi üzerine, polis ekipleri olaya müdahale etti.

    4 KİŞİYE GÖZALTI

    Müdahalenin ardından taraflar bölgeden uzaklaşırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Takviye ekiplerin de müdahalesiyle olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

    Polis ekiplerinin adliye önündeki önlemleri sürüyor.

    Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma VİDEO

    Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma #1

    Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma #2

    Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma #3

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