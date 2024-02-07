Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırı girişiminde gelişme! Gözaltı sayısı 90 oldu Polis kontrol noktasına yönelik terör örgütü DHKP/C'li teröristlerce yapılan saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 90'a ulaştı.

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ensonhaber.com

Dün İstanbul'da terör saldırısı düzenlendi.

Çağlayan Adliyesi önündeki polis kontrol noktasını hedef alan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Olayda 3'ü polis 5 kişi yaralandı 1 kişi de hayatını kaybetti.

25 ayrı adrese operasyon düzenlendi

Ardından terör örgütü DHKP/C'li teröristlerce yapılan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 ayrı adrese operasyon düzenlendiği ve 40 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya ayrıca, operasyonların devam ettiğini açıkladı.

Gözaltı sayısı arttı

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı ve gözaltına alınan şüpheli sayısı 90'a ulaştı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere bekletiliyorlar.

Kimlikleri ortaya çıktı

Saldırganların, terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede kimlikleri açıklandı ve teröristlerin Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirtildi.