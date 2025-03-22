İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan terör ve yolsuzluk soruşturması, gündemdeki yerini koruyor..

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her iki suçlamaya ilişkin ifade işlemleri tamamlandı.

İmamoğlu'nun 5 saat süren ifadesi sonrası saat 19.30'da adliyeye sevk edilmesi beklenirken, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama çerçevesinde Çağlayan Adliyesi ve çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldı..

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI, GÜVENLİK BARİKATI ARTIRILDI

Bu kapsamda, adliye çevresindeki birçok yol trafiğe kapatıldı, emniyet ekipleri güvenlik barikatını artırdı..

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

22.03.2025 Cumartesi günü saat 14.00 arası trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:



KAPANACAK YOLLAR (14.00 İTİBARİYLE)



- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,



- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,



- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,



- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,



- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,



- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,



- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,



- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,



- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,



- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,



- Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,



- Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.



ALTERNATİF YOLLAR



- 10.Yıl Caddesi



- Namık Kemal Caddesi



- Sahil Kennedy Caddesi



- E-5 D100 Karayolu