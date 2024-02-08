İstanbul'da geçtiğimiz salı günü teröristler saldırı girişiminde bulundu.
Hedef ise Çağlayan Adliyesi'ndeki polis noktası oldu.
Güvenlik güçleri saldırıya geçit vermedi ve biri kadın diğeri erkek 2 terörist öldürüldü.
Olayda 3 polis ve 5 vatandaş da yaralandı. 1 kişi ise hayatını kaybetti.
Karataş'ın vurulduğu anlar
Saldırıda vurularak yaşamını yitiren vatandaşın, Dilfıraz Karataş olduğu öğrenildi.
Bugün ise bir yeni bilgiye daha ulaşıldı. Karataş'ın vurulduğu anların kamera görüntüsüne ulaşıldı.
Görüntülerde, silah seslerinin duyulmasıyla birlikte kaçarken vurulan kadının yere yığıldığı görülüyor.
Gözaltı sayısı 94 oldu
Öte yandan olaya ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı ve 94 kişi gözaltına alındı.
Adliye çevresinde alınan güvenlik önlemleri kapsamında TOMA ve polis araçları hazır bekletiliyor.
Vatandaşların binaya girişleri, polis ve özel güvenlik görevlilerinin sıkı kontrolleri sonrası gerçekleştiriliyor.
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