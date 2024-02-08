Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşın vurulduğu anlar Güvenlik noktasına yönelik düzenlenen saldırıda ağır yaralanan vatandaşlardan Dilfıraz Karataş'ın vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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İHA

İstanbul'da geçtiğimiz salı günü teröristler saldırı girişiminde bulundu.

Hedef ise Çağlayan Adliyesi'ndeki polis noktası oldu.

Güvenlik güçleri saldırıya geçit vermedi ve biri kadın diğeri erkek 2 terörist öldürüldü.

Olayda 3 polis ve 5 vatandaş da yaralandı. 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Karataş'ın vurulduğu anlar

Saldırıda vurularak yaşamını yitiren vatandaşın, Dilfıraz Karataş olduğu öğrenildi.

Bugün ise bir yeni bilgiye daha ulaşıldı. Karataş'ın vurulduğu anların kamera görüntüsüne ulaşıldı.

Görüntülerde, silah seslerinin duyulmasıyla birlikte kaçarken vurulan kadının yere yığıldığı görülüyor.

Gözaltı sayısı 94 oldu

Öte yandan olaya ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı ve 94 kişi gözaltına alındı.

Adliye çevresinde alınan güvenlik önlemleri kapsamında TOMA ve polis araçları hazır bekletiliyor.

Vatandaşların binaya girişleri, polis ve özel güvenlik görevlilerinin sıkı kontrolleri sonrası gerçekleştiriliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)