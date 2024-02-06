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İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde öğle saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri yükselirken, bölgede bulunan ekipler ise hızla harekete geçti.

Güvenlik noktasına yönelik yapılan saldırı girişiminde 3'ü polis, 6 kişi yaralandı.

Güvenlik güçlerinin başarılı hamlesi sonrası terör saldırısı önlenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen saldırı nedeniyle adalet camiası ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kahramanmaraş'ta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan devam eden sözlerinde şu ifadelere yer verdi;

"Güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum"

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde meydana gelen terör saldırısı dolayısıyla adalet camiamıza ve halkımıza geçmiş olsun diyorum. Zamanında müdahaleleriyle hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum.

Yaralılardan birisi hayatını kaybetti

Biri kadın diğeri erkek iki terörist, alçak emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye tüm terör örgütleri ve destekçileriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Yaralılarımızdan bir tanesinin Hakk’a yürümüş olmasından dolayı ona da Allah’tan rahmet diliyorum.