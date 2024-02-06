Çağlayan Adliyesi'ne saldırı girişimi! DEM Partili Gergerlioğlu'nun teröristi koruduğu sözler... Çağlayan Adliyesi'nde güvenlik noktasına yönelik düzenlenen saldırıda öldürülen 2 teröristin cezaevinden çıkması için DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun basın toplantısı düzenlediği ortaya çıktı.

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İHA

Bugün, İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde hareketli dakikalar yaşandı...

Adliyeye yoğun girişlerin olduğu öğle saatlerinde, silah sesleri yükselmeye başladı.

Vatandaşların büyük panik yaşadığı olayın, terör saldırısı olduğu anlaşıldı.

Güvenlik noktasına yönelik yapılan saldırı girişiminde 3'ü polis, 6 kişi yaralandı.

Teröristler polis ekiplerinin başarılı müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilirken, ortaya çıkan detaylar ise şaşırttı.

Çağlayan Adliyesi’ne saldırı düzenleyen 2 DHKP/C'li terörist Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından korunduğu belirlendi.

Terörist Pınar Birkoç'un cezaevinden çıkması için DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, basın toplantısı düzenlediği ortaya çıktı.

Cezaevinden çıkmalarını savundu

Gergerlioğlu’nun toplantıda, “Bize daha önceden de başvuran Düzce Hapishanesi'nden Pınar Birkoç, 2. kez Covid olmuş. Bakın kaç kez olacaklar ve kaç kez risk altında kalacaklar?

10 binlerce mahpusu boş gerekçelerle yargılayanların bunun hesabını vermesi lazım. Daha kaç kez sağlıksız şartlarda karantinada beklesin bu insanlar?” dediği öğrenildi.

Bir savunma ise Sezgin Tanrıkulu'ndan

CHP'li Sezgin Tanrıkulu’nun da bugün Çağlayan Adliyesi’nde öldürülen teröristlerden Emrah Yayla’nın "İşkenceye maruz kaldığı" yönündeki mektubunu TBMM gündemine taşıdığı ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)