Cahit Özkan: 'Seçim de seçim' diyenler, aday belirlediniz mi

AK Partili Cahit Özkan, 'erken seçim' çağrısında bulunan muhalefet ile ilgili konuşarak partisinin 2023 yılına hazır olduklarını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cahit Özkan, CHP, HDP ile İyi Parti'nin dün ve bugün Meclis'te haftalık olağan toplantısı gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Partilerin genel başkanları her hafta esip gürlerken bu hafta, milletimizin vicdanını yaralayan ve milli Meclis çatısı altında faaliyet gösterip de dağda eli kanlı terör örgütleri mensuplarıyla beraber poz veren, onların paçavralarını giyen sözde milletvekili, teröristin sevgilisi hakkında herhangi bir açıklama yapmadılar. Şaşırdık mı? Elbette şaşırmadık." diye konuştu.

"NEREDE MİLLİYETÇİLİĞİNİZ, NEREDE VATANSEVERLİĞİNİZ"

Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde DİAYDER referansıyla PKK ve FETÖ irtibatlı kişilerin göreve alındığı iddiasıyla ilgili yapılan soruşturmaya ilişkin 'Millet İttifakı'nın, İyi Parti'nin tek cevabının olmadığını söyledi.

Özkan, şöyle devam etti:

"Terörü kaynağında kurutmak için terör örgütleri her nerede bulunuyorsa başlarına tepelerine inmek için tezkere istediğimizde sizin ortağınız terörle mücadeleye 'hayır' derken siz tek kelime söylediniz mi? Nerede sizin milliyetçiliğiniz, nerede sizin vatanseverliğiniz?





"TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI TEK BİR KELİME ETMİYORSUNUZ"

Bu çerçevede, oturduğunuz koltuklarda HDP'nin sizden hesap soracağı bilinciyle hareket ediyorsunuz ve o korku nedeniyle bugün terör örgütüne ve onun siyasi uzantısına karşı tek bir kelime dahi etmiyorsunuz."

"'SEÇİM SEÇİM' DİYENLER ADAYINIZ BELLİ Mİ"

AK Parti ve 'Cumhur İttifakı' olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde '2023' hedefiyle yürüyüşlerini sürdürdüklerini vurgulayan Özkan, "Adayımız belli. Milletimizin sevgisini kazanmış, ülkemizi 2023'ün kutlu hedefine götüren Cumhurbaşkanı'mız adaylığında 2023'e yürüyoruz ancak 2018'den beri her gün 'seçim de seçim' diyenler, çıkıp da adayınızı belirlediniz mi? Bir bilgi verelim. O gelecek adayınızın hepinize zarfta tebliğ edilen üst aklınızın adayı olacağını elbette biliyoruz." diye konuştu.

"GENÇLERİMİZİN RUH SAĞLIĞI İÇİN SEFERBER OLACAĞIZ"

Cahit Özkan, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Enes Kara'nın ölümüyle ilgili de konuşarak şunları söyledi:

"Enes Kara, maalesef yaşadığı bunalımlar sonucu hayatını kaybetmiştir. Böylesi acı olaylar üzerinden siyasi çıkar elde etmek doğru değil ve kabulü mümkün değildir. Çok değişik sosyal çevrelerin içerisinde de intiharlar olmuştur. Biz devlet olarak bu noktada gençlerimizin beden ve ruh sağlığı için elimizden gelen seferberliği ortaya koyacağız. Enes Kara'nın kalmış olduğu yerin bir yurt olmadığı malumdur. Ev statüsünde, öğrencilerin bir araya gelerek oluşturduğu yer; kalmak için o da müdahil olmuş. Yani bakanlığa bağlı bir yurt dediğimiz de zaten bakanlık bütün yurtların yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde maddi ve fiziki standartları taşıyıp taşımadığını inceliyor. Burada olayın gerçekleştiği yer bir yurt değil. Gençlerimizin hür iradeleriyle açmış olduğu öğrenci evi olduğunu görüyoruz.

"TÜRKİYE DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİDİR"

Özkan, cemaat evlerinin denetlenmesine yönelik soru üzerine de "Türkiye, demokratik hukuk devletidir. Siz, 'Bir denetleme yapıyoruz, diyerek insanların evleriyle ilgili araştırma yapıyoruz' derseniz bunun ucu nereye kadar varacaktır? Dünyanın bütün gelişmiş demokrasilerinde malum olduğu üzere öğrenciler bir araya gelerek eve çıkabilmektedirler. Ancak 'denetim' dediğimiz zaman bir öğrencinin açtığı evi inceleyecek olursak acaba demokratik değerlerine, dokusuna ne kadar zarar veririz? Buna da iyi bakmamız lazım. Böylesi bir olayın vahametiyle alelacele karar vermek de demokrasimizle bağdaşmaz." açıklamasında bulundu.