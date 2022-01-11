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- Cahit Özkan'dan 'Semra Güzel' açıklaması: Hesaplaşacağız
Cahit Özkan'dan 'Semra Güzel' açıklaması: Hesaplaşacağız
AK Partili Cahit Özkan, HDP'li Semra Güzel'in teröristle olan fotoğraflarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
- DHA
- 11.01.2022 - 15:29
- Güncelleme : 11.01.2022 - 15:40
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, terör kampında öldürülen terörist sevgilisiyle fotoğraflarının ortaya çıkması Türkiye'de infial yarattı.
Görüntülerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı jet hızıyla Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke hazırlanmıştı.
Fezleke TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderilirken, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan Güzel'e tepki geldi.
"YERİ VE ZAMANI GELİNCE HESAPLAŞACAĞIZ"
Cahit Özkan, "Yeri ve zamanı gelince Meclis çatısı altında milletimizin istediği doğrultuda hesaplaşacağız." ifadesine yer verdi.