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    Cahit Özkan'dan 'Semra Güzel' açıklaması: Hesaplaşacağız

    AK Partili Cahit Özkan, HDP'li Semra Güzel'in teröristle olan fotoğraflarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
    • DHA
    • 11.01.2022 - 15:29
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 15:40
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    Cahit Özkan'dan 'Semra Güzel' açıklaması: Hesaplaşacağız

    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, terör kampında öldürülen terörist sevgilisiyle fotoğraflarının ortaya çıkması Türkiye'de infial yarattı.

    Görüntülerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı jet hızıyla Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke hazırlanmıştı.

    Fezleke TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderilirken, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan Güzel'e tepki geldi.

    "YERİ VE ZAMANI GELİNCE HESAPLAŞACAĞIZ"

    Cahit Özkan, "Yeri ve zamanı gelince Meclis çatısı altında milletimizin istediği doğrultuda hesaplaşacağız." ifadesine yer verdi.

    Cahit Özkan dan Semra Güzel açıklaması: Hesaplaşacağız #1

    Cahit Özkan dan Semra Güzel açıklaması: Hesaplaşacağız #2

    Cahit Özkan dan Semra Güzel açıklaması: Hesaplaşacağız #3


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