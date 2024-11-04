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Haber Merkezi

Çakarlı araç sorununa neşter vuruluyor.

Ankara kulislerindeki ceza ağırlaştırılma söylemleri resmiyete dönüştü.

Konuya ilişkin çalışma başlatan AK Parti, hazırladığı kanun tasarısını TBMM'ye sundu.

ÇAKAR DÜZENLEMESİ TBMM'DE

İstanbul başta olmak üzere özelikle büyük şehirlerde yetkileri olmadığı halde araçlarına çakar takarak trafikte öncelik almaya çalışan sürücülere bu kapsamda göz açtırılmayacak.

Hazırlanan kanun teklifiyle artık cezalar daha caydırıcı hale getiriliyor.

TBMM'de beraberindeki heyetle konuya ilişkin başvuruyu yapmadan önce teklif hakkında açıklamalarda bulunan TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, artırılan cezaları duyurdu.

Güler şöyle konuştu:

"PARA CEZASINI AĞIRLAŞTIRIYORUZ"

"Trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla toplumumuz arasında çakar olarak tabir edilen, ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazların kullanılması yasak olan araçlarda bulunmasının önüne geçilmesi önem arzetmektedir. İhlallere yönelik para cezasını ağırlaştırıyoruz.

ÇAKARLI ARAÇ CEZASI 96 BİN TL OLACAK

6 bin 439 TL olarak uygulanan idari para cezasını 96 bin TL, tekerrürü halinde 192 bin TL olarak belirliyoruz.

EHLİYETE EL KONULACAK

Bu araçları kullananların ayrıca sürücü belgelerine el konulması ve araçların kademeli olarak trafikten men edilmesi hususunu kanun teklifinde düzenliyoruz."