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Özel Haber

İstanbul, Ankara, İzmir..

Özellikle büyükşehirlerde trafik yoğunluğunun artmasıyla birlikte trafikteki çakarlı araçlar sürücüleri daha da rahatsız etmeye başladı.

İnsanlar saatlerce trafikte beklerken bazılarının çakarlı araçlarıyla emniyet şeridinden gidiyor olması, emniyet şeridi olmayan yollarda da diğer sürücülerin tamponuna yanaşarak sürekli yol istemesi tepkilere neden oluyor.

Emniyet ekipleri yaptığı denetimlerde çok sayıda izinsiz çakar kullanan sürücüye ceza kesiyor.

Ancak bu cezalar, sorunu henüz çözebilmiş değil.

Ensonhaber manşetleriyle bu kronikleşen sorunu gündemde tutuyor.

CAYDIRICI CEZALAR GELİYOR

Ensonhaber yazarı Adem Metan da bu konuyu köşe yazılarında sık sık işlemeye başladı. Bugün yayınlanan yazısından sonra aldığı bazı bilgileri şöyle aktardı;

Yetkililer gelen şikayetlerin artmasıyla birlikte düğmeye bastı.

Yapılacak düzenlemeyle izinsiz çakar kullanımına karşı adeta savaş açılacak.

Para cezaları caydırıcı şekilde yüksek seviyelere çıkarılacak.

İzinsiz çakar kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetlerine de el konulacak.

Henüz taslak halinde olan çalışma önümüzdeki dönemde Meclis’e gelecek.

ADEM METAN'IN BUGÜNKÜ KÖŞE YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ