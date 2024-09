Haber Merkezi

İstanbul Beykoz'da çakarlı, driftli düğün konvoyu trafiği birbirine kattı.

Konvoydaki otomobiller seyir halindeyken diğer seyir halindeki otomobil sürücülerini tehlikeye atarak, çakarlı araçlarla ilerledi.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu görüntüler üzerine, emniyet güçleri harekete geçti.

19 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Eylül 2024 tarihinde E-5 Kuzey Maltepe ve Beykoz Bağlantı yolunda çakarlı lüks araçlarla drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde düğün konvoyu yapıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntülerin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından incelendiğini ve 19 kişinin tespit edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, "Gereği yapıldı" notuyla paylaştığı mesajında şu bilgilendirmelere de yer verdi:

"İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI"

28 Eylül 2024 tarihinde E-5 Kuzey Maltepe ve Beykoz Bağlantı yolunda çakarlı lüks araçlarla drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde düğün konvoyu yapıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntüler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce incelenmiştir. Sivil Trafik Ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucu; şahısların A.K., H.T., M.A.T., S.D., O.K., S.A., T.G., A.S.A., M.Ö., A.K., B.V., M.G., D.G., U.S., Ş.Ö., A.M.K., M.K., R.A. ve M.Y. olduğu tespit edilmiştir.



Şahıslara; 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununun; drift yapmak, izinsiz çakar siren tertibatı bulundurmak, hız sınırının altında sürmek, konvoy yapmak, saygısızca araç kullanmak, cam film takmak, muayenesiz araç kullanmak, plaka kapatmak ve teknik değişiklik maddelerinden idari para cezası uygulanmıştır.