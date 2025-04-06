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İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturmasında bir son dakika gelişmesi kayda geçti...

Yaşanan son gelişmede, Ekrem İmamoğlu ile birlikte birçok üst düzey isim gözaltına alınarak tutuklanırken, İmamoğlu ile birlikte tutuklanan 14 isme ait 12 şirkete daha el konulmuştu.

ORTAK OPERASYON İLE KKTC'DE YAKALANDI

19 Mart'ta düzenlenen eşzamanlı operasyonun ardından firari durumda bulunan reklam firması sahibi Kaan Ketenci, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, KKTC’de bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatı’nın ortak çalışmaları sonucu 4 Nisan Cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yakalandı.

Şüpheli, yürütülen işlemlerin ardından Türkiye’ye getirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülen, Ketenci'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ketenci, adliyeye sevk edildi..

KETENCİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Son dakika gelişmesine göre Kaan Ketenci çıkarıldığı Nöbetci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.