Kaliforniya'da en yüksek seviye yangın uyarısı

AA & Ensonhaber

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, dün öğle saatlerinde yaptığı açıklamayla Ventura ve Los Angeles bölgelerinin büyük bir kısmını etkileyen “kırmızı bayrak” uyarısı yayımladı. Bu uyarının, bugün sabah 10.00’a kadar geçerli olduğu belirtiliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE DÜŞÜK NEM, TEHLİKEYİ ARTIRIYOR

Uyarıda, özellikle Ventura ve Los Angeles’ın kuzeydoğusundan gelen kuvvetli rüzgarların sahil şeridinde saatte 100 kilometreye kadar ulaşabileceği ifade edildi. Bölgede nem oranının ise oldukça düşük seviyelerde, yüzde 5-15 arasında seyrettiği bildirildi. Bu koşulların, küçük çaplı yangınların hızla büyüyerek geniş alanlara yayılmasına neden olabileceği konusunda yetkililer uyardı.

Ekim ayından bu yana yapılan beşinci “kırmızı bayrak” uyarısı olan bu açıklama, bölgedeki yangın riskinin ne denli ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

PALISADES VE EATON YANGINLARINDA KONTROL ÇABALARI

Kaliforniya'daki orman yangınları ise hala kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Pacific Palisades bölgesinde 7 Ocak sabahı başlayan yangın; Eaton, Hurst, Sunset ve Woodley gibi çevre bölgelerde hızla yayıldı. Şu ana kadar en az 25 kişinin yaşamını yitirdiği yangınlarda, yaklaşık 9 bin 500 hektarlık alanı etkileyen Palisades yangınının yüzde 61’i kontrol altına alındı. Eaton yangını ise 5 bin 500 hektarlık alanda yüzde 87 oranında kontrol altına alınmış durumda.

HASARIN BOYUTU DEVASA

Yangınların bölgeye verdiği zarar, hem çevresel hem ekonomik açıdan büyük bir yıkım yaratmış durumda. Binlerce dönümlük arazi kül olurken, tahmini ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar arasında olduğu belirtiliyor.

California’nın bu yıl yaşadığı orman yangınları, sadece bölgeyi değil, tüm ülkeyi derinden etkileyen bir çevre felaketi olarak tarihe geçti. Yetkililer, halkı dikkatli olmaya ve yangın riski taşıyan bölgelerde daha fazla önlem almaya çağırıyor.