Çalışan anneye verilen yarım çalışma ödeneği nedir, kimler yararlanabilir? İşte yarım çalışma uygulaması...

Hükümetin, kadınların çalışma hayatından kopmadan çocuğunu büyütmesi için başlattığı yarım çalışma ödeneği uygulamasına talep artmaya devam ediyor. Peki, annelere verilen yarım çalışma ödeneği nedir?

Yarım çalışma ödeneği, doğum yapan kadın veya evlat edinenlere veriliyor.

‘Yarım çalışma tam maaş’ uygulamasından 2016’dan bugüne kadar 31 bini aşkın kişi yararlandı. Bu ödenekten yararlanan annelere şu ana kadar 84.1 milyon lira ödeme yapıldı.

Bu yıl çalışan annelere ödenen yarım çalışma desteği arttı. İlk kez doğum yapanlara analık izni sonrası 3 bin 600 liraya yakın ödeme yapılıyor.

Peki yarım çalışma ödeneği nedir, kimler yararlanabilir? İşte tüm merak edilenler...

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Yarım Çalışma Ödeneği, doğum ve evlat edinme sonrası kadınların hem çocuklarına bakabilmelerine hem de iş hayatına devam edebilmelerine destek sağlamak amacıyla uygulamaya konulmuştur.

Bu ödenekle yarım çalışma nedeniyle ortaya çıkan gelir kaybının telafi edilmesi ve kadın işçilerin çalışma hayatı içinde tutulması amaçlanıyor.



Yasaya göre, bu uygulamadan doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor. Bu şartları taşıyanların çalıştıkları işyerlerine dilekçeyle başvuruda bulunması gerekiyor. Yarım çalışma uygulaması işverenin onayına bağlı bulunmuyor.





KİMLER YARARLANIYOR?

Kadınların ödenekten yararlanabilmesi için doğum ya da evlat edinmeden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması ve haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışması gerekiyor.

Sigortalı çalışırken doğum yapan kadınlar analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda da 6 ay süreyle yarım gün çalışarak tam maaş alabiliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanırken çoğul gebelikte 30’ar gün ekleniyor.

Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Bu durumda maaşın yarısını işveren verirken devlet de 1.788 lira ödeme yapıyor.





GÜNLÜK MİKTARI NE KADAR?

Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı (3.577/30=119.23 lira) kadar ödeniyor. Belirlenen asgari ücret 3 bin 577 lira; günlük 119.23 lira.

İŞKUR üzerinden 15 günlük süre için ödenen tutar 1788 lirayı buluyor. Yarım çalışma ödeneğinde damga vergisi hariç herhangi bir kesinti bulunmadığı için anneler yarı zamanlı çalışsa da tam maaş alıyor. Ödenen tutar 3 bin 577 TL.



BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yarım Çalışma Ödeneği'nden yararlanmak için analık izninin yani 112 günlük sürenin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İşkur şubesine ‘doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi’ ile başvuruda bulunmak gerekiyor.

Eşlerden biri çalışmıyorsa çalışan eşe yarım gün çalışma izni verilmemektedir.



