Çalışan emekliler için ikramiye önergesi AK Parti Grubu'nda Çalışmayan emeklilerin 5 bin TL ikramiyelerinin yatırıldığını duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışan emekliler için de önergenin hazırlandığını açıkladı.

DHA

Emeklilere müjdeler art arda geliyor.

Bir kereye mahsus olmak üzere emekliler ikramiyelerini aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin lira ikramiye ödendiği açıklandı.

Çalışan emekliler için de adım atıldı

Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önergenin, TBMM'ye gönderildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışmanın başlatıldığı belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

Önerge Meclis'te

Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge, AK Parti Grubu'na gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)