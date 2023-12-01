Çalışan emekliye ikramiye haftaya Genel Kurul’da görüşülecek AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, çalışan emekliye ikramiyeyi de içeren torba yasa teklifinin önümüzdeki hafta Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacağını açıkladı.

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Milyonlarca çalışan emeklinin beklediği '5 bin lira' ikramiyesi yavaş yavaş yaklaşıyor.

İlk olarak çalışmayan emeklilere verilen 5 bin lira ikramiyenin daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçtiğimiz günlerde açıklamasıyla çalışan emeklilere de verileceği duyuruldu.

Milyonlarca çalışan emekli bu süreci adım adım takip ederken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, konuyla ilgili net tarih vererek konuştu.

Önümüzdeki hafta Genel Kurul'da

Akbaşoğlu, TBMM’de düzenlemiş olduğu basın toplantısında, çalışan emekliye ikramiyeyi de içeren torba yasa teklifinin önümüzdeki hafta Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacağını söyledi.

Torba yasanın içeriğini paylaştı

Akbaşoğlu, torba yasa teklifinin çalışan emekliye ikramiyeyi de içerdiğini de söyleyerek şu ifadeleri kullandı: