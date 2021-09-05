Çalışanlara PCR testi zorunlu mu? Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu var mı?

Çalışanlara PCR testi zorunlu mu? Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu var mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen 'Aşı ve PCR testi' konulu genelgenin detayları merak ediliyor. Peki çalışanlara PCR testi zorunlu mu, test nerede yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 81 ile 'Aşı ve PCR testi' konulu genelge gönderildi.

Bakanlığın açıklamasında, ''Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek Bakanlığımızın asli görevleri arasındadır.'' ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu genelgede koronavirüs aşısı yaptırmayan işçilere yönelik yeni tedbirler yer aldı. Genelgenin ardından ''Çalışanlara PCR testi zorunlu mu, test nerede yapılacak?'' sorusu gündeme geldi.

Peki çalışanlara PCR testi zorunlu mu, test nerede yapılacak? Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu var mı? İşte detaylar...

AŞI OLMAYAN ÇALIŞANLARA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU VAR MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Genelgeye göre; aşı olmayan çalışan ve işçilere PCR testi zorunluluğu, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Çalışma ortamında bulaş riskini en aza indirebilmek adına işçi ve işverenlerin haftada bir kez negatif PCR testi beyanında bulunması zorunlu tutulacak. Test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacak.

ZORUNLU PCR TESTİ NEREDE YAPILACAK?

81 il valiliğine gönderilen bildiriye göre, zorunlu PCR testi 6 Eylül'den itibaren tüm iş yerlerinde geçerli olacak.

Aşı olmayan çalışanlar PCR testini devlet hastanelerinde ve PCR testi alan sağlık kurumlarında verebilecek. PCR testi kiti bulunan şirketlerde alınan testler de geçerli olacak. Test sonuçları işveren tarafından kayıt altına alınacak.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU HANGİ MESLEKLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

Eğitim kurumlarında başlayan PCR testi zorunluluğu, 6 Eylül'den itibaren tüm meslek kolları için geçerli olacak. İşveren tarafından yönetilecek olan süreç bakanlığın denetimi altında olacak.

PCR TESTİ ÇALIŞANLARA ÜCRETLİ Mİ?

PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılmaktadır. Çalışanlar için koronavirüs testi de devlet hastanelerinde ücretsiz olarak alınacaktır.

Test sonuçları e-Nabız üzerinden görüntülenecek, pozitif çıkması halinde HES koduna da otomatik olarak tanımlanacaktır.