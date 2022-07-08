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    Çalışanların yol ve yemek ücretlerine zam geldi mi? Resmi Gazete'de yayınlandı

    Yol ve yemek ücretleri artırıldı mı? Çalışanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz açıklaması yapan Hazine ve Maliye Bakanı müjdeyi verdi.
    • 08.07.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 12:45
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    Çalışanların yol ve yemek ücretlerine zam geldi mi? Resmi Gazete'de yayınlandı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar açıklandı.Resmi Gazete'de açıklanan karar ile çalışanlara ödenen yemek ve yol ücretlerine zam yapıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre günlük yemek ücreti 34 liradan 51 liraya çıkartıldı.

    Çalışanların yol ve yemek ücretlerine zam geldi mi? Resmi Gazete de yayınlandı #1

    Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile "Çalışanlarımıza yapılan yemek ve yol yardımı ödemelerine ilişkin istisna tutarlarını artırdık. Yeni tutarlar 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmuştur."

    "İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanların yemek kartlarına yüklenen bir günlük yemek bedeli için 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan 34 TL lik istisna tutarını 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 51 TL'ye çıkardık."

    "İşverenlerce servis hizmeti verilmeyen durumlarda çalışanların ulaşım kartlarına yüklenen bir günlük ulaşım bedeli için 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan 17 TL'lik istisna tutarını 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 25,50 TL'ye çıkardık." ifadelerini kullandı.

    Çalışanların yol ve yemek ücretlerine zam geldi mi? Resmi Gazete de yayınlandı #2


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