Çalışma Bakanı Işıkhan duyurdu! İlk asgari ücret toplantısı 11 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını duyurdu.

ensonhaber.com

Yıl sonu gelmiş olması itibarıyla gözler asgari ücret tespitinde...

Milyonların beklediği pazarlık görüşmeleri başlıyor.

Kasım ayı sonunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı için 1 Aralık tarihi belirlenmişti.

Bugün, toplantının ertelendiği kamuoyuna yansıdı.

İlk toplantı tarihi 11 Aralık

Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni toplantı tarihini duyurdu.

Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı.

11 Aralık'ta bakanlık, işçi ve işveren temsilcileri ilk kez bir araya gelerek pazarlıklara başlamış olacak.

Toplumda beklenti yüksek

Bu kapsamda toplumda beklentiler yüksek.

Asgari ücret, temmuz ayında gelen düzenleme ile birlikte 11 bin 402 TL'ye yükselmişti.

Bu rakama uygulanacak zam oranlarıyla ücretin hangi seviyelere geleceğini sizler için hesapladık.

Oranlara göre zam hesaplamaları

İşte asgari ücrete gelecek yüzdelik dilime göre tutarlar...

Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam gelirse ücret 14 bin 822 TL'ye ulaşacak;

Yüzde 35 oranında bir zam gelirse ücret 15 bin 392 TL olacak,

Yüzde 40 oranında bir zam gelirse 15 bin 962 TL olacak,

Yüzde 45 oranında bir zam gelirse 16 bin 532 TL olacak,

Yüzde 50 oranında bir zam gelirse 17 bin 103 TL olacak,

Yüzde 55 oranında bir zam gelirse 17 bin 673 TL olacak,

Yüzde 60 oranında bir zam gelirse 18 bin 243 TL olacak,

Yüzde 65 oranında bir zam gelirse 18 bin 813 TL olacak,

Yüzde 70 oranında bir zam gelirse 19 bin 383 TL olacak.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.