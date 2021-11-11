Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor

Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır” denildi.

3600 Ek Gösterge için başlanan çalışmalar sonrası ise gözler, uzun bir süredir Türkiye'de kamuoyunun gündemini meşgul eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) çevrilmişti.

Konuyla ilgili Çalışma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

"ÖNCELİKLİ GÜNDEMİMİZ EYT DEĞİL"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek, öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını duyurdu.

"BÖYLE BİR ÇALIŞMA BULUNMAMAKTADIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" denildi.