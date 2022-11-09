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Çalışma Bakanlığı'ndan asgari ücret anketi

Çalışma Bakanlığı'ndan asgari ücret anketi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak anket çalışmasına başladı.