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Çalışma hayatıyla ilgili yeni kanun teklifi Meclis'e sunulacak

Çalışma hayatıyla ilgili yeni kanun teklifi Meclis'e sunulacak Çalışma hayatına ilişkin yeni bir düzenleme bu hafta Meclis'e sunulacak. Teklifle işverene Asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak. İşte o düzenlemenin ayrıntıları...