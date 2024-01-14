Çalışma hayatıyla ilgili yeni kanun teklifi Meclis'e sunulacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni yılda önemli ekonomik uygulamaları gündemine alacak.
Çalışma hayatıyla ilgili hazırlanan kanun teklifi bu hafta içinde Meclis'e sunulacak.
İşverene asgari ücret desteği artacak
Teklifin en önemli başlığını işverene sağlanacak asgari ücret desteği oluşturacak.
Bu destek oranı 500 liradan 700 liraya çıkarılacak.
SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.
Revize edilecek
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de teklifin bu yönde revize edileceğini açıkladı.
Güler, "Teklif için çalışılıyor. Etki analizleri, bütçemiz, bütçe imkanlarımız, oransal manada artış değerlendirilmesi... Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza tahmin ediyorum önümüzdeki hafta değerlendirilir" dedi.
Meclis Başkanlığı'na sunulacak teklif hızla Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine gelecek..
Komisyon sürecinin ardından teklif, Meclis Genel Kurulu'na sevk edilecek.
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