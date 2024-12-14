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Çalışma, İçişleri ve Tarım bakanlıklarının 2025 bütçeleri TBMM'de

Çalışma, İçişleri ve Tarım bakanlıklarının 2025 bütçeleri TBMM'de TBMM Genel Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.