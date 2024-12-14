Çalışma, İçişleri ve Tarım bakanlıklarının 2025 bütçeleri TBMM'de

Bütçe maratonu, TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında toplandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.
MİLLETVEKİLİ HASAN BİTMEZ ANILDI
Bozdağ, görüşmelere geçmeden önce geçen yıl Genel Kurul'daki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi Grubu'na başsağlığı diledi.
BUGÜN BÜTÇESİ ELE ALINACAK KURUMLAR
TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlıkların yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü'nün bütçeleri ele alınacak.
Bütçeler üzerinde ilk sözü, İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta aldı.
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