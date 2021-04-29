Çalışma izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet çalışma izin belgesi alma ekranı

Tam kapanma uygulaması, bugün saat 19.00'da başlıyor. Kısıtlamadan muaf olan kişiler de çalışma izin belgesi nereden ve nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. Peki, çalışma izin belgesi nasıl alınır?

26 Nisan'da yapılan Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 saat 05.00'e kadar tam kapanma uygulanacağını duyurdu.

Karara göre, bazı sektörler dışında bütün işyerleri kapalı olacak. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı son bilgiye göre, çalışmak zorunda olanlar tam kapanma muafiyet belgesi alarak işe gidip gelebilecek.

Bu açıklama sonrasında sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çalışanlar, çalışma izin belgesini nereden ve nasıl alacaklarını araştırıyor.

Peki, Çalışma izin belgesi nasıl alınır? İşte, e-Devlet çalışma izin belgesi alma ekranı...

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR? E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMA EKRANI

Çalışma izin belgesi e-Devlet başvuru ekranı, tam kapanma süreci ile beraber market, bakkal, üretim, lojistik, tedarik gibi alanlarda çalışan vatandaşların en çok araştırdığı konulardan oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalışma izin belgesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak." ifadesini kullandı. Bakan Soylu, belge alamayanların iş yerinden bir belge alabileceğini kaydetti.

Çalışan kişilerin, tam kapanma sürecinde herhangi bir cezayla karşılaşmaması için çalışma izin belgesine sahip olması gerekiyor. Bu belgeyi yanında bulunduran vatandaşlara, adli/idari para cezası uygulanmıyor.

Kısıtlama saatlerinde dışarıda olacak çalışanlar, çalışma izin belgesini e-Devlet üzerinden alabiliyor.

İlk olarak e-Devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

Anasayfadaki arama kısmına “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama” yazın.

Çıkan sonuca tıklayın. Ekranda gözüken SGK kaydınızı “Dosyayı indir” seçeneğine tıklayarak PDF şeklinde indirin ve çıktısını alın.

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMA EKRANI