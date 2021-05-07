Çalışma İzni Görev Belgesi formunun geçerlilik süresi 12 Mayıs'a kadar uzatıldı

İçişleri Bakanlığı, muafiyet kapsamında olanların doldurduğu formla ilgili açıklama yaptı.

Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışanlar için Çalışma İzni Görev Belgesi hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, uygulamaya ilişkin yapılan son güncellemeyi paylaştı.

SÜRE UZATILDI

Buna göre, Bakanlıkça muafiyet kapsamında olanların manuel doldurdukları "çalışma izni görev belgesi formu"nun geçerlilik süresi 12 Mayıs saat 24.00’e kadar uzatıldı.

Genelgede, Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir iş yerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda; sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için Ek’te yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatıldığı ifade edildi.

İBRAZ ETME ZORUNLULUĞU

Genelgede, tam kapanma döneminde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevlileri tespit edilerek duyurulduğu bildirildi.

Ayrıca, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan işkollarında üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve muafiyetlerin suistimal edilmesini önlemek amacıyla, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf iş yerlerinde görevli kişilere e-Başvuru sistemi üzerinden “çalışma izin belgesi” veya manuel olarak doldurularak çalışan ve iş yeri yetkilisince imzalanıp onaylanan “çalışma izni görev belgesi formunu” alma ve denetimlerde ibraz etme zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.

YAKLAŞIK 9.5 MİLYON BAŞVURU SONUÇLANDI

Bakanlığın açıklamasında, tam kapanma sürecinde muafiyet tanınan sektör çalışanlarına yönelik e-Başvuru sistemi üzerinden bugün itibarıyla 9.5 milyona yakın başvurunun neticelendirildiği ve muafiyet nedeni, güzergahı ve zamanı ile kısıtlı olacak şekilde çalışma izni görev belgesi düzenlendiği belirtildi.