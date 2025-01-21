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Haber Merkezi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 500 kişi kapasiteli bir otelde başlayan yangın, gündeme oturdu.

Yangın anında otelde konaklayan 238 kayıtlı kişinin olduğu 66 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralı olmak üzere 51 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bu yaralılardan 17'si taburcu edildi.

YETKİLİLER BÖLGEDE

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde dün gece saat 03.27'de ihbarı yapılan yangın faciası nedeni ile bölgeye geldi.

VEDAT IŞIKHAN MESAJ YAYINLADI

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakan Işıkhan, Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun birlikte yaralıların bulunduğu iki hastaneye giderek, yaptığı hastane ziyaretini sosyal medyadan yayınladığı bir mesajla paylaşarak şu ifadede bulundu:

Bolu Kartalkaya’da bir otelde meydana gelen elim yangın sebebiyle Sağlık Bakanımız Sayın Memişoğlu ile yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.

"MÜFETTİŞLERİMİZ ÇALIŞIYOR"

Hepimizi derin üzüntüye boğan yangınla ilgili detaylı araştırma yapmak üzere müfettişlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Sorumlularla ilgili gereken adımlar kararlılıkla atılacaktır.



Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.