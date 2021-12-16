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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Son 50 yılın en yüksek asgari ücret zammını yaptık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Son 50 yılın en yüksek asgari ücret zammını yaptık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni asgari ücret miktarıyla ilgili, "Yüzde 50 oranında bir artışla son 50 yılın en yüksek asgari ücret zammını yaptık" dedi.