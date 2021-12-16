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- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Son 50 yılın en yüksek asgari ücret zammını yaptık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Son 50 yılın en yüksek asgari ücret zammını yaptık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni asgari ücret miktarıyla ilgili, "Yüzde 50 oranında bir artışla son 50 yılın en yüksek asgari ücret zammını yaptık" dedi.
- Haber Merkezi
- 16.12.2021 - 16:44
- Güncelleme : 16.12.2021 - 17:49
2022 yılı için yeni asgari ücret miktarı belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni asgari ücret miktarı 4 bin 253 lira oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konuya ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
"YÜZDE 50'LİK BİR ARTIŞ YAPTIK"
Bakan Bilgin, son 50 yılın en yüksek asgari ücret zammını yaptıklarını söyledi.
Bilgin ayrıca, asgari ücrette yüzde 50'lik bir artış yapıldığını paylaşımına ekledi.
"SOSYAL DEVLET BİLİNCİYLE EMEĞİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in paylaşımı şöyle:
"Yüzde 50 oranında bir artışla son 50 yılın en yüksek asgari ücret zammını yaptık. Sosyal devlet bilinciyle emeğin yanında olmaya devam ediyoruz. Asgari ücretimiz 2022 itibariyle 4 bin 250 TL’dir!"