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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammı yeni yıl gelmeden kamuoyuna duyurulmuştu.

Buna göre 2025 yılı için belirlenen asgari ücret miktarı yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olmuştu.

Yaşanan gelişmeler sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Habertürk ekranlarında Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı.

"ARTIŞ HASIL OLURSA GEREKEN İYİLEŞTİRMEYİ YAPARIZ"

Canlı yayında Bakan Işıkhan'a 'Asgari ücrete ara zam gelir mi?' sorusu yöneltildi.

Bakan Işıkhan, bu yıl için belirlenen asgari ücret tutarının ihtiyaç olması halinde temmuz ayında yeniden değerlendirilebileceğini söyledi.

Işıkhan, "Asgari ücrette ihtiyaç hasıl olursa biz hükümet olarak çalışırız, temmuzda gereken iyileştirmeyi yaparız" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DEKİ MAAŞLAR ALTIN KARŞISINDA EN AZ DEĞER KAYBEDENLERDEN"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

Maaşlar ya da ücretler altın karşısında ne yazık ki tüm dünyada olduğu gibi değer kaybetmeye mahkumdur. Çünkü altın sürekli tüm dünya piyasalarında değer kazanan bir emtia. Burada önemli bir ayrıntıyı paylaşmak isterim. Türkiye'deki maaşları altın karşısında en az değer kaybeden ülkelerden bir tanesi.

"BİR AKSİLİK YA DA FELAKETLE KARŞILAŞIRSAK TEMMUZ AYINDA TEKRAR GÜNDEME GELEBİLİR"