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Çalışmalar başladı! TPAO Siirt’te petrol arama sondajı yapacak

Çalışmalar başladı! TPAO Siirt’te petrol arama sondajı yapacak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt'in merkez ilçesinde Meşelidere-1 petrol kuyusu açarak petrol arayacak. Gerçekleştirilecek olan proje bedelinin 9 milyon lira olması bekleniyor.