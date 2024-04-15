Çalışmalar başladı! TPAO Siirt’te petrol arama sondajı yapacak

Türkiye, son 20 yılda enerji alanında tarih yazdı.
Yıllarca dışa bağımlı şekilde bu alanda varlık göstermeye çalışan ülkemiz, çeşitli adımlar attı.
Sondaj ve sismik aramalarla yapılan çalışmaların ardından petrol keşifleri peş peşe geldi.
Siirt'ten petrol müjdesi
Yerli ve milli petrol için çalışmalar sürerken müjdeli haber Siirt'ten geldi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından, Siirt merkez ilçesinde Meşelidere köyü sınırları içinde ARI/TPO/K/M47-b4 ruhsat numaralı sahada, Meşelidere-1 tespit kuyusunda petrol aranacak.
Bedeli 9 milyon lira
Gerçekleştirilecek olan proje bedelinin 9 milyon lira olması bekleniyor.
Döner (rotary) sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması kapsamında üretim değil, sadece tespit yapılacak.
Kalitesine göre karar verilecek
Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verilecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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