'Çalmadık kapı bırakmayacağız' diyen Murat Kurum, bugün Kartal'da esnaf ziyareti yaptı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul 1. Bölgeden AK Parti milletvekili adayı olarak ziyaretlerini sürdürüyor. Kartal'ı ziyaret eden Bakan Kurum, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

AA & Ensonhaber

Seçime kısa bir zaman kala çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bir yandan parti liderleri şehir şehir gezerek vatandaşlarla bir araya gelirken, milletvekili adayları da sahada hummalı çalışmalar yürütüyor.

Bu süreçte en yoğun isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

İstanbul 1. Bölgeden AK Parti milletvekili adayı olan Bakanı Kurum'un yoğun bir mesaisi bulunuyor.

Konutlar yükseliyor, dönüşüm devam ediyor, açılışlar düzenleniyor

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketleri nedeniyle afet bölgesinde deprem konutları için büyük bir mücadele ortaya koyarken, bir yandan da yurt genelindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını koordine ediyor.

Öte yandan hayata geçirilen projelerin de açılışlarında önemli rol oynuyor.

Dün gerçekleştirilen İstanbul Finans Merkezi açılışının ardından Fikirtepe Projesi'nde tamamlanan 15 bin konutun anahtar teslim töreni yapıldı.

Bugünkü durak Kartal

Hız kesmeden çalışmalarını sürdüren Murat Kurum, 'çalmadık kapı bırakmayacağız' diyerek bugün de ziyaretlerini sürdürdü.

Kurum, seçim çalışmalarına Kartal ilçesinde devam etti. Kartal AK Parti ilçe teşkilatını da ziyaret eden Kurum, ardından dükkanları gezerek esnaf ile sohbet etti.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Ziyaretler sırasında vatandaşların kentsel dönüşüm ve TOKİ projeleri hakkında sorularını yanıtlayan bakan Kurum, vatandaşlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kurum, ziyaretinin ardından Orhantepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm toplantısına katılacak.