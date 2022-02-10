Cami, cemevi ve kiliselerde elektrik ücretsiz mi 2022

Elektrik faturası tartışmaları gündemde yer alırken, ülkemizdeki ibadethanelerin elektriği ücretsiz mi merak konusu oldu Peki cami, cemevi ve kiliselerin elektriğini devlet ödüyor mu?

Elektrik faturaları bu aralar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından yapılan çalışmaya göre; cemevlerinin elektrik faturalarının en düşük tarifeden alınacağı öğrenildi.

Bu kapsamda ülkemizdeki ibadethanelerin faturaları nasıl, kim tarafından ödeniyor, ücretsiz mi gibi sorular merak konusu oldu.

Peki, camiler elektrik faturası ödüyor mu 2022? Cami, cemevi, kiliselerin elektrik faturasını kim ödüyor? İşte yanıtı...

CAMİ, CEMEVİ VE KİLİSELERİN ELEKTRİK FATURASINI KİM ÖDÜYOR?

Ülkemizin en önemli yapı ve simgelerinden biri olan camiler, mimari olarak görkemli ve ışıklarıyla ön planda olan ibadethanelerdir. Bu nedenle camilere gelen elektrik faturaları da sık sık merak ediliyor.

Türkiye’de camilerin elektrik faturaları devlet tarafından ödeniyor. Fakat ısınma ve soğutma faturaları ise cami cemaati ve derneklerine aittir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemevleri ve vakıfların elektrik faturalarının da devlet tarafından karşılanacağını söyledi.

Türkiye'deki yaklaşık 400 kilisenin elektrik faturası ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır.