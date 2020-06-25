Cami tuvaletinde kız çocuğuna cinsel tacize 10 yıl hapis

Çorum'da eski kiracısının kızı C.E.'ye (11) cami tuvaletinde cinsel istismarda bulunan simitçi Mehmet Sarıoğlu (65), 'küçük çocuğa cinsel istismar' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çorum'da geçen yıl 3 Nisan günü, Karakeçili Azap Ahmet Sokak'taki Azap Ahmet Cami'nin şadırvanında meydana gelen olayda, simitçi Mehmet Sarıoğlu, eski kiracısının kızı C.E.'ye, cami tuvaletinde cinsel istismarda bulundu.

CEMAAT OLAYI FARK ETTİ, ÇOCUK TACİZCİSİNİN KAÇMASINA İZİN VERMEDİ

Durumu fark eden cemaat, çocuğu korumaya alıp, tuvaletin kapısını kilitleyerek, tacizci şahsın gitmesine izin vermedi.

İhbar üzerine gelen polis, Mehmet Sarıoğlu'nu gözaltına aldı.

Sarıoğlu, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TACİZCİ, ABDEST ALIRKEN CEBİMDEN PARAMI VE CEP TELEFONUMU ALMIŞ YALANINA SIĞINDI

Mehmet Sarıoğlu hakkında Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çoruğa cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Sarıoğlu, "O gün camiye abdest almak için gitmiştim. Caminin tuvaletine gittiğimde bu kız peşimden geldi. Erkekler tuvaleti olduğunu söyleyip, göndermek istedim, gitmedi. Abdest alırken cebimden para ve cep telefonumu almış. Kıza dokunmadım, sarılmadım, vücudunu ellemedim, dudağından ya da yanağından öpmedim. Suçlamaları asla kabul etmiyorum. Cezaevinde benimle alay ediyorlar, tahliyemi istiyorum” dedi.

MAHKEME İNDİRİM YAPMADI, 10 YIL CEZA ALDI

Sarıoğlu, 'küçük çocuğa cinsel istismar' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezada indirim yapmadı.

Çorum Kadın Meclisi üyeleri, adliye binası önünde yaptıkları açıklamada, karara sevindiklerini söylediler.