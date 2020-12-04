Camiler açık mı, cuma namazı kılınacak mı? 4 Aralık 2020 il il cuma namazı saatleri

Cuma namazı saatinde camilerin açık olup olmadığı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar bu sorunun yanıtını araştırıyor.

Pandemi nedeniyle toplu yapılan etkinliklere ara verildi ve sokağa çıkma yasakları getirildi. Yeni alınan tedbirler doğrultusunda cuma namazları nasıl olacak.. İşte detaylar..

CAMİLER AÇIK MI, CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgeye göre camilerle ilgili bir kısıtlama olmayacak. Salgın hastalık riski taşımayan ve karantina sürecinde olmayan vatandaşlar, tüm camiilerde cuma namazları dahil olmak üzere sosyal mesafe ve koronavirüs kurallarına uyarak ibadet edilebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu koronavirüse yakalanan vatandaşlar için cuma namazıyla ilgili açıklama yaptı. Salgın hastalıkların cuma namazının farzını düşüren nedenlerden olduğunu açıklayan Kurul, şu ifadelere yer verdi:

"Meşru bir mazeretin varlığı, cuma namazının farziyetini düşürmektedir. Hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalık da kişiye cumanın farz olmasını düşüren bu tür mazeretler kapsamındadır. Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirler, kış mevsiminin getirdiği elverişsiz hava şartlarıyla birleştiğinde, cemaatin bir kısmının camide yer bulamaması ve cuma namazını kılamamasına yol açabilmektedir. Camide mesafe şartını sağlayacak şekilde yer bulamayanların hem kendilerini hem de cemaati tehlikeye atacak şekilde içeriye girmeleri doğru değildir."

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ: 12:59

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:44

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ: 13:07

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:34

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:59

KONYA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:45

CUMA NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Cuma günü çok değerli ve mübarek bir gündür. Cuma namazı ile ilgili Kur'an- Kerim'de şöyle buyrulmaktadır:

"Âdem o gün yaratıldı, o gün cennetten yere indirildi, o gün tövbesi kabul edildi ve o gün vefat etti, kıyamet günü de o gün kopacaktır. İns ve cinden başka hiçbir yaratık yoktur ki, tan yeri ağardıktan gün doğuncaya kadar ­kıyamet belki bu gün kopar korkusu ile­ kulak kabartmasın. Bir de o günün içinde bir saat vardır ki, bir Müslüman kul, o vakte denk gelip, o esnada namaz kılıp Allah Teâlâ Hazretleri'nden bir hacetini dilerse, onu Allah Teala muhakkak ona verir."

Cuma suresinde yüce Allah bütün müminlere şöyle seslenmektedir: “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.”