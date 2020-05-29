Salgın nedeniyle marttan bu yana kapalı olan camilere, cemaat bugün adım attı. Korona tedbirleri kapsamında cuma namazları kılınmaya başlandı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yapılan değerlendirmeler sonucunda Bilim Kurulu'nun önerileri çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde 29 Mayıs Cuma gününden itibaren cemaatle kılınabileceği belirtilmişti.

HASRET BİTTİ, CEMAAT CAMİSİNE KAVUŞTU

Aylardır süren hasret sona erdi ve cemaat camisine bugün kavuştu.

Cuma namazı öncesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurusunu yaptığı 1003 kurban kesimi gerçekleştirildi.

Belirlenen şartlarla birlikte cuma namazını kılmak isteyenler camilere akın etti. 81 ilde cuma namazı mutluluğu yaşandı.

Camiler cemaatine kavuştu, cuma namazları kılındı İZLE

CAMİ KURALLARI

Öte yandan, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca şu kurallar belirlenmişti:

- Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır.

- Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

- Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.

- Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.

- Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacaktır.

- Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, cemaatle veya bireysel namaz kılacak herkesin tıbbi/bez maske takması zorunlu olacaktır.

- Tespih, rahle, ayakkabı çekeceği ve benzeri malzemeler bulaş riskini artırmaması için bulundurulmayacak.

- Koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri içeren uyarıcı afişler cami ve mescitlere asılacaktır.