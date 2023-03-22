Camiler Ramazan'a hazır! Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camisi'nin de mahyası asıldı

Heyecanla beklenen Ramazan ayı geldi...
İlk sahur için sayılı saatler kalırken, yurt genelinde hummalı hazırlıklar yapılıyor.
Sofralar için alışverişler devam ederken, ilk teravih namazı öncesinde camiler de süsleniyor.
Tarihi camilere asılan mahyalar, Ramazan ayının ruhunu tam anlamıyla yaşatıyor.
Mahya geleneği devam ediyor
Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlayan mahya geleneği, günümüzde de sürdürülüyor.
Ramazana özel mahyalar, İstanbul'da Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Eminönü Yeni Cami'ye asıldı.
'Aile toplumun temelidir' mahyası asıldı
İstanbul'un selatin camileri arasında bulunan Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camisi'ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü koordinesinde, son mahya ustalarından Kahraman Yıldız ve ekibince hazırlanan mahyalar yerleştirildi.
Ekiplerce caminin şerefesine çıkarılarak iki minare arasına asılan mahyada, "Aile toplumun temelidir" yazısı yer aldı.
Hazırlanan geleneksel mahyanın akşam ezanıyla yakılmasının ardından Valide-i Cedid Camisi'nde Ramazan'ın ilk teravih namazı kılınacak.