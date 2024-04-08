Camiler son teravih namazı için doldu Ramazan ayının son teravih namazı için vatandaşlar, genci ve yaşlısıyla camilere akın etti..

AA & Ensonhaber

On bir ayın sultanı Ramazan'ın bitmesine saatler kaldı..

Orucun ardından bayramı kucaklayacak olan İslam alemi, sevdikleriyle vakit geçirecek.

Oruç ve teraviye ise bir sonraki Ramazan'a kadar veda edecek.

Son teravih ise bu akşam kılındı.

Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, ramazan ayının son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.

İstanbul'da son teravih

Özellikle İstanbul'da Eyüpsultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Fatih ve Büyük Çamlıca camileri ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere kentteki camilere giden İstanbullular, teravih namazı için saf tuttu.

Yılın son teravih namazını eda etmenin huzurunu yaşayan vatandaşlar, yapılan duaların ardından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Ankara ve Hatay'da da camiler doldu

İstanbul'un yanı sıra Hatay, Ankara gibi illerde de vatandaşlar ramazanın son teravih namazında saf tuttu.

Teravih namazına kadınların ve çocukların da ilgi gösterdiği görüldü.