Camilerde kandil programı olacak mı? Miraç Kandili'nde camilerde namaz kılınacak mı?

Camilerde kandil programı olacak mı? Miraç Kandili'nde camilerde namaz kılınacak mı?

İslam aleminin kutsal günlerinden biri olan Miraç Kandili'nde müslümanlar, kandil programlarıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte 10 Mart Diyanet İşleri Başkanlığı Kandil Programı..

Vatandaşlar bu gece idrak edilecek olan Miraç Kandili münasebetiyle camiler açık mı, program olacak mı sorularına yanıt aramaya başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Tedbirler kapsamında yapılan programlara dair detaylar merak ediliyor.

Camiye gidecek olanlar veya programı evden takip etmek isteyenler, bugün kandil programı var mı sorusunu araştırıyor.

Peki Miraç Kandili'nde camiler kapalı mı olacak? İşte Diyanet'ten açıklama..

CAMİLERDE KANDİL PROGRAMI VAR MI?

Kandil geceleri camilerde yapılan programlar ile ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar, bu sene pandemi kuralları nedeniyle kandili buruk geçiriyor.

Miraç Kandili için mahalli camiilerde sınırlı sayıda katılımcı ile yatsı namazında kısa programlar yapılacak.

Miraç Kandili programları oldukça sınırlı olacak ve bu programlara kısıtlı sayıda kişi katılabilecek.

Hz. Muhammed'in miraç mucizesini anlatan şiirlerden oluşan Mi'raciye, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından icra edilecek. Miraciye yatsı namazından sonra Ayafosya Camii'nin semalarında yankılanacak.

İzmir Bilal Saygılı Camii'nde yapılan Miraç Kandili Mevlidi ise TRT'de yayınlanacak ve tüm İslam aleminin evlerini şenlendirecek. Miraç Kandili programı saat 19.30 itibariyle başlayacak. MİRACİYE GELENEĞİ NEDİR

Miraciye, Hz. Muhammed'in göğe yükselişini yani Miraç hadisesini konu alan edebi eserlerdir. Genelde kaside ve mesnevi şeklinde yazılmış olan Miraciye'de coşkulu bir söylem ile didaktik özellikler hakimdir.

10 MART MİRAÇ KANDİLİ PROGRAMI