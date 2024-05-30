Camilerden Gazze için dua edilecek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın sabah namazında tüm camilerde Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinliler ve şehitler için dua edileceğini duyurdu..

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor...

Gazze'yi abluka altına alan ve adeta açık hava hapishanesine çeviren İsrail, savaş suçu işlemeye devam ediyor.

Son olarak masum Filistinlilerin sığındığı Refah'taki kampı vuran ve ateşkes çağrılarına kulağını kapatan İsrail'e Türkiye'den tepki yağıyor.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkı, Gazze'deki masumların kurtulması için dünyaya çağrı yapıyor, diplomasi trafiğini sürdürüyor..

Gönderdiği yardımları masumları yalnız bırakmayan Türkiye, camilerden dua etmeye hazırlanıyor.

"Filistin'e destek Gazze'ye dua"

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, sosyal medya hesabından "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" paylaşımında bulundu.

Erbaş, paylaşımında, "Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz ve vatan müdafaasında şehadete kavuşan aziz şehitlerimiz için 31 Mayıs Cuma günü (yarın) sabah namazında tüm camilerimizde dua edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kendisinin de Ankara Hacı Bayram Veli Camisinde olacağını bildiren Erbaş, herkesi ülkenin dört bir yanında yapılacak dualara katılmaya davet etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)