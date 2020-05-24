Camilerden yapılan korsan yayını, özel ekip araştırıyor

İzmir'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapılmasının ardından başlatılan soruşturma, 30 kişilik özel bir ekip tarafından yürütülüyor.

İzmir'de 21 Mayıs akşamı merkezi sistemin frekansına giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bazı camilerden partizan marşı olan "Çav Bella" çalınmıştı.

Bir sonraki akşam saatlerinde ise aynı teknikle yine frekansa giren kişiler bu kez de Selda Bağcan'ın bir parçasını yayınlamıştı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, İzmir Müftülüğü de suç duyurusunda bulunmuştu.

ÇEŞİTLİ ŞUBELERDEN 30 KİŞİLİK EKİP OLUŞTURULDU

Soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli şubelerden 30 kişilik özel ekip kuruldu.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin sosyal medyada ilk olarak kim veya kimler tarafından paylaşıldığını tespit etmeye çalışıyor.

Asayiş ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de yayın yapılan camilerin çevresinde çalışma yaptı.

Cami çevresinde ikamet eden vatandaşlara olay anında şüpheli kişi ya da kişiler görüp görmedikleri sorulurken, iş yerlerinin güvenlik kameraları ile mobese kameraları da incelemeye alındı. Ekiplerin çalışmasının sürdüğü belirtildi.

İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı

İzmir'de cami minaresinden ikinci şarkı yayını