Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
591.341
-0.10%
BTXN Coin
32.60
3.88%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Yağmur 8 C
    Camileri çocuk sesiyle güzelleştiren imam, teravih trenini büyütüyor

    Camileri çocuk sesiyle güzelleştiren imam, teravih trenini büyütüyor

    Sosyolog Fatma Barbarosoğlu'nun camilerde çocuklardan rahatsız olmasına rağmen, İstanbul 5. Levent’teki Hacı Osman Torun Camii imamı Mahmut Eroğlu teravih trenine çocukları katmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2022 - 21:24
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 21:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Özellikle Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yetişkinleriyle teravih namazlarına giden çocuklar camilerimizin neşe kaynağı oluyor.

    Camilerde çocuk sesi duymak kimilerini mutlu ederken, kimileri de bu durumdan şikayetçi.

    Bu durumdan şikayetçi olanlardan biri de Sosyolog Fatma Barbarosoğlu olmuştu.

    "Bugün de çocuklar bağıra bağıra evcilik, atçılık oynadı"

    Barbarosoğlu, tepkisini attığı tweetle dile getirerek, "Bugün de çocuklar camide bağıra bağıra evcilik oynadı, atçılık oynadı. Koştu bağırdı. Biz yine imamı duyamadık. Bugün de nineler torunlarının camide göbek atan videolarını çekti, vaaz esnasında story attı. Ya sabır. Ya sabır." ifadelerini kullanmıştı.

    Barbarosoğlu'nun bu tepkisinin ardından İstanbul 5. Levent’teki Hacı Osman Torun Camii imamı Mahmut Eroğlu bir kez daha akıllara geldi.

    Camileri çocuk sesiyle güzelleştiren imam, teravih trenini büyütüyor #1

    Bir de Eroğlu Hoca gibiler var...

    Eroğlu, çocuklara camiyi oyunlar oynarak sevdirmesiyle biliniyordu.

    Çocukların dilinden anlayan Eroğlu, tabiri caizse çocukla çocuk olmaya devam ediyor.

    "Teravih treni her geçen gün coşkuyla büyüyor"

    Camiyi çocuk sesiyle doldurmakta kararlı olan Eroğlu, yaptığı yeni paylaşımla teravih treninin her geçen güç coşkuyla büyüdüğünü söyledi.

    Eroğlu paylaşımına, "Teravih treni her geçen gün coşkuyla büyüyor... Geleceğimiz çocuklarımız" notunu düştü.

    Camileri çocuk sesiyle güzelleştiren imam, teravih trenini büyütüyor #2

    Fatma Barbarosoğlu, çocukların camide oynamasına karşı çıktı

    Camileri çocuk sesiyle güzelleştiren imam, teravih trenini büyütüyor #3


    İlginizi Çekebilir

    Fenerbahçe'de Mesut Özil zirvesi
    Futbol

    Fenerbahçe'de Mesut Özil zirvesi

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Hüzün Üçgeni filmi, Cannes Film Festivali'nde yarışacak
    Kültür Sanat

    Hüzün Üçgeni filmi, Cannes Film Festivali'nde yarışacak

    Görüş Bildir