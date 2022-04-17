Camileri çocuk sesiyle güzelleştiren imam, teravih trenini büyütüyor

Sosyolog Fatma Barbarosoğlu'nun camilerde çocuklardan rahatsız olmasına rağmen, İstanbul 5. Levent’teki Hacı Osman Torun Camii imamı Mahmut Eroğlu teravih trenine çocukları katmaya devam ediyor.

Özellikle Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yetişkinleriyle teravih namazlarına giden çocuklar camilerimizin neşe kaynağı oluyor.

Camilerde çocuk sesi duymak kimilerini mutlu ederken, kimileri de bu durumdan şikayetçi.

Bu durumdan şikayetçi olanlardan biri de Sosyolog Fatma Barbarosoğlu olmuştu.

"Bugün de çocuklar bağıra bağıra evcilik, atçılık oynadı"

Barbarosoğlu, tepkisini attığı tweetle dile getirerek, "Bugün de çocuklar camide bağıra bağıra evcilik oynadı, atçılık oynadı. Koştu bağırdı. Biz yine imamı duyamadık. Bugün de nineler torunlarının camide göbek atan videolarını çekti, vaaz esnasında story attı. Ya sabır. Ya sabır." ifadelerini kullanmıştı.

Barbarosoğlu'nun bu tepkisinin ardından İstanbul 5. Levent’teki Hacı Osman Torun Camii imamı Mahmut Eroğlu bir kez daha akıllara geldi.

Bir de Eroğlu Hoca gibiler var...

Eroğlu, çocuklara camiyi oyunlar oynarak sevdirmesiyle biliniyordu.

Çocukların dilinden anlayan Eroğlu, tabiri caizse çocukla çocuk olmaya devam ediyor.

"Teravih treni her geçen gün coşkuyla büyüyor"

Camiyi çocuk sesiyle doldurmakta kararlı olan Eroğlu, yaptığı yeni paylaşımla teravih treninin her geçen güç coşkuyla büyüdüğünü söyledi.

Eroğlu paylaşımına, "Teravih treni her geçen gün coşkuyla büyüyor... Geleceğimiz çocuklarımız" notunu düştü.

Fatma Barbarosoğlu, çocukların camide oynamasına karşı çıktı