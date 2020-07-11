Çamlıca Camii’de Ayasofya için şükür namazı

Yüzlerce kişi, sosyal medyadan birleşip sabah namazında Çamlıca Camii’de buluşurken, şükür duaları edildi.

Danıştay'ın 'müze' statüsünü bozduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat duyurusunu yaptığı Ayasofya'nın cami olarak hizmet verecek olması büyük bir sevinçle karşılandı.

Bu sevinç Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii'ne de yansıdı, cemaat şükür duasında bir araya geldi.

ELLER SEMAYA YÜKSELDİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Büyük Çamlıca Camii'nde sabah namazı için bir araya gelen cemaatin elleri bu kez 86 yıl sonra tekrardan Müslümanlar için ibadete açılan Ayasofya Camii semaya yükseldi.

Çamlıca Camii'nde şükür duası İZLE

CEMAAT MEMNUN

Cami çıkışında konuşan Ufuk Altınok, “Müslüman alemine hayırlı uğurlu olsun; orası çok garip duruyordu güzel oldu.” derken, Hacı Kırca ise “Evveliyatı cami olduğu için tekrardan cami olması daha iyi oldu, hak yerini buldu.” diye konuştu.

Cumali Menekşe de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek; “Hayırlı uğurlu olsun, başkanımızdan reisimizden Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.