Çamlıca Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kuleyi gezmeye gelen vatandaşlara, Çamlıca Kulesi’nin camdan yapılmış minyatürü hediye edildi.

Açılışını geçtiğimiz cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği Çamlıca Kulesi, kapılarını açtı.

Çamlıca Kulesi’nin eşsiz manzarasını görmek isteyen İstanbullular, sabahın erken saatlerinden itibaren kulenin yolunu tuttu.

ZİYARETÇİLER HAYRAN KALDI

Ziyaretin ilk gününde kuleye gelerek eşsiz manzarayı izleyenlere, Çamlıca Kulesi’nin camdan minyatürü hediye edildi.

İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümünde açılışı gerçekleştirilen ve İstanbul ile Avrupa'nın en yüksek yapısı unvanını taşıyan Çamlıca TV-Radyo Kulesi, gerek manzarası gerekse de içerisinde bulunan tesisleriyle ziyaretçilerin beğenisini topladı.

İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı VİDEO

“KELEBEKLER GİBİ MUTLUYUZ”

Çamlıca Kulesi'nin ilk ziyaretçisi Kenan Ayvaz, "İstanbul’a Çamlıca Kulesi'ni ziyaret etmek için geldik. Cumhurbaşkanımızın açılışını yapmış olduğu gün gelemedik, bugüne nasip oldu. Şu an adeta kelebekler gibi mutluluktan uçtuğumu söyleyebilirim. Manzarası çok güzel. Böyle güzel bir eseri herkesin yerinde incelemesini isterim.” diye konuştu.

PAZAR GÜNLERİ KAPALI OLACAK

Çamlıca Kulesi'nin ziyaretçilerine kapılarını açmasıyla ilgili konuşan PTT Kule A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Selami Söğüt, “Dünyanın merkezi İstanbul’umuzun en güzel tepelerinden birinde yer alan eşsiz manzaraya sahip Çamlıca Kulemiz bugün vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yapımına 2017 yılında başlana kulemizin, İstanbul’un fethi olan 29 Mayıs günü Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapıldı. Kulemiz pandemi koşulları nedeniyle hafta içi 10.00- 21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sadece pazar günleri kapalı olacak.” dedi.

TAM 60, İNDİRİMLİ 30 LİRA

Kuleye giriş ücretinden de bahseden Söğüt, “Giriş ücreti ise indirimli ve tam giriş olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tam ücretimiz 60 lira iken, indirimli ücretimiz ise 30 lira olarak sunulmaktadır.” diye konuştu.