Euro
10.4419
0.51%
Dolar
8.5647
0.78%
Altın
524.29
1.16%
Borsa
1.422
0.5%
Bitcoin
297.277
-5.84%
EXEN Coin
33.35
-3.50%
20ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 20 C

    Çamlıca Kulesi'nden İstanbul manzarası görünümü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılışı gerçekleştirilen Çamlıca Kulesi'nden İstanbul'un doyumsuz manzarası görüntülendi.
    • DHA
    • 29.05.2021 - 18:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çamlıca Kulesi'nden İstanbul manzarası görünümü

    İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

    369 metre uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik toplam yüksekliği bulunan kule açılıştan sonra basın mensuplarına gezdirildi.

    371 METRE YÜKSEKTE SEYİR TERASI

    Kule, 4 katı yerin altında olmak üzere her biri 4,5 metre yüksekliğinde 49 kattan oluşuyor ve kulenin 33 ve 34. katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki seyir terası bulunuyor.

    Ayrıca kulede 39'uncu ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restorantta mevcut.

    Çamlıca Kulesi nden İstanbul manzarası görünümü #1

    KENTİN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ GÖRÜLÜYOR

    Kulenin en seyir ve restorant kısımlarına asansörle çıkmak ise yaklaşık 1 dakika sürüyor. Seyir teraslarından İstanbul'un büyük bölümünü görülebiliyor.

    Çamlıca Kulesi nden İstanbul manzarası görünümü #2

    GİRİŞ ÜCRETİ BELİRLENMEDİ

    Ayrıca seyir terasındaki bilgilendirme ekranlarından kulenin nereye ne kadar uzaklıkta olduğu öğrenilebiliyor. Çamlıca Kulesi'ne giriş ücretinin ne kadar  olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

    Çamlıca Kulesi nden İstanbul manzarası görünümü #3

    Çamlıca Kulesi nden İstanbul manzarası görünümü #4

    Çamlıca Kulesi nden İstanbul manzarası görünümü #5

    Çamlıca Kulesi nden İstanbul manzarası görünümü #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir