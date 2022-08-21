Çamlıca Kulesi'ne yoğun ilgi: 788 binden fazla kişi ziyaret etti

Bakan Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'ni açıldığı günden bugüne 788 bin 241 kişinin ziyaret ettiğini ve 7'den 70'e herkesin ilgisini çektiğini duyurdu.

İstanbul'un kazandığı yeni bir simge olan Çamlıca Kulesi, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kulede adeta ziyaretçi akını yaşanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'ne gerçekleşen ziyaretçi akınıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Yazılı açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, 100 yılda gerçekleştirilecek işleri 20 yıla sığdırdıklarını kaydetti.

"Avrupa'nın en yüksek kulesi konumunda bulunuyor"

Karaismailoğlu, ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 606 milyar lira yatırım yapıldığı bilgisini vererek, "Bunlardan biri de Çamlıca Kulesi. Kule, 29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Çamlıca Kulesi'nin uzunluğu 369 metre, deniz seviyesinden yüksekliği ise 587 metre. Bu özelliğiyle Avrupa'nın en yüksek kulesi konumunda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

100 radyo yayını aynı noktadan yapılıyor

Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nde başlayan yayıncılık faaliyetleriyle dünyada ilk defa 100 radyo yayınının aynı noktadan, birbirinin güçlerini kesmeden ve frekansları birbirine karışmadan gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

"Kule'yi 788 bin 241 kişi ziyaret etti"

Bakan Karaismailoğlu, "Açıldığı günden bugüne Kule'yi 788 bin 241 kişi ziyaret etti. 1 Ocak-20 Ağustos döneminde de 455 bin 945 kişi Kule'de ağırlandı." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un turizmine katkı sağladığı ifade edilen kulede, hediyelik eşya mağazaları, kafeterya, İstanbul manzarasına hakim seyir terasları bulunduğu da aktardı.

"Yatırımlarımıza devam ediyoruz"

20 yıldır 7/24 durmadan Türkiye'nin her noktasında çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Durmak yok yola devam anlayışıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bizim vaktimiz, enerjimiz, aklımız, fikrimiz yalnızca milletimizle, ona sunacağımız hizmetlerin planlamasında, inşasındadır. Güçlü ve büyük Türkiye, bu alın ve akıl teriyle mümkün."