Çamlıca Kulesi'ni ziyaret edenlerin sayısı 1 milyonu aştı Çamlıca Kulesi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Çamlıca Kulesi'ni açıldığı günden beri 1 milyon 36 bin 586 kişinin ziyaret ettiği açıklandı.

DHA

İstanbul'un kazandığı yeni bir simge olan Çamlıca Kulesi, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kulede adeta ziyaretçi akını yaşanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'ne gerçekleşen ziyaretçi akınıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Adil Karaismailoğlu, 1 Haziran 2021'de ziyarete açılan Çamlıca Kulesi'nin hizmete girdiği günden bu yana yerli ve yabancı tüm turistlerin ilgi odağı haline geldiğini vurguladı.

"1 milyon ziyaretçiyi aştı"

"Açıldığı günden itibaren ağırladığımız ziyaretçi sayısı 1 milyon 36 bin 586'ya ulaştı." diyen Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

Ziyaretçiler ortalama 44 dakika kulede vakit geçirdi. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'u zirveden, 360 derecelik bir açıyla izlemek ziyaretçilerimizin hafızalarında unutulmaz izler bırakıyor. Zaman geçtikçe ziyaretçi sayımız daha da artacaktır.

"Yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor"

Kulenin şehrin ekonomisi ve turizmine de katkı sağlayarak bir cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: