Çamlıca Kulesi'nin kurdele kesimi sırasında makas yetmemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nurettin Bey, sen de oradan şöyle parmaklarınla kesiver." ifadeleriyle esprili açıklama yaptı.

İstanbul'daki Çamlıca Kulesi'nin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kulenin inşasına ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun gibi birçok isim sahneye çıktı.

KURDELEYE MAKAS YETMEDİ

Kurdele kesmek üzere bir araya gelen bakanlar ve üst düzey yetkililere makas yetmedi.

Durumu fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Herhalde makas yok galiba." sözlerinin ardından Bakan Mustafa Varank, makasın yetmediğini belirtti.

Çamlıca Kulesi'nin açılışında makas yetmedi VİDEO



"SEN ORADAN ŞÖYLE PARMAKLARINLA KESİVER"

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, gülümseten bir cevap vererek, "Nurettin Bey sen de oradan şöyle parmaklarınla kesiver." dedi.

BESMELE İLE KESİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Rabbim bu kulemizi, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile kılsın. 'Rabbi yessir ve la tuassir rabbi temmim bil hayr' diyelim ve kurdelemizi de böylece keselim. Bismillahirrahmarirrahim."