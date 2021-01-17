İstanbul Anadolu Yakası’nda kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden olan Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık görüntüler oluşurken, tepede kar kalınlığı 20 santime kadar ulaştı.

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden havaların ardından beklenen kar yağışı gerçekleşti.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren ve bugün itibariyle artarak devam eden kar, Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinden etkili olmaya devam ediyor.

Yağışlarla birlikte Üsküdar Çamlıca Tepesi beyaza büründü.

KAR KALINLIĞI 20 CM

Meydana gelen kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, kar kalınlığı 20 santime kadar ulaştı.

HAVA SİSLİ VE RÜZGARLI

Öte yandan, Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde etkisini arttırarak devam eden kar yağışı ile birlikte yoğun sis görülürken, rüzgar hızı ise 100 kilometreye kadar ulaştı.

Çamlıca Tepesi’nde kar kalınlığı 20 santime ulaştı ViDEO

























