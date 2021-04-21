Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü görevinden alındı

MEB, okullarda Atatürk'ün 'Nutuk' kitabını yasaklayan Mersin'in Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal'ın görevden alındığını duyurdu.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Çamlıyayla ilçesindeki okullarda "Gençler İçin Nutuk" adlı kitabın dağıtımının uygun görülmediği iddiasını incelemek üzere iki müfettiş görevlendirildi.

Koca, "Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gençler İçin Nutuk' kitabının okullarda dağıtımıyla ilgili, medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak, Valiliğimizce konuyu incelemek ve soruşturmak üzere iki maarif müfettişi görevlendirilmiştir." dedi.

GÖREVDEN ALINDI

Daha sonra konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi.

Soruşturma başlatıldığını duyuran MEB, Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal'ın yöneticilik görevinden alındığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal’ın imzası ile alınan kararda Atatürk'ün yazdığı ‘Nutuk’ adlı kitap yasaklanmıştı.

19 Nisan 2021 tarihli kararda şöyle denilmişti:

“Mavi Çatı Yayınlarına ait basım yılı Haziran 2020 olan ‘Mustafa Kemal Atatürk Gençler İçin Nutuk' isimli kitap, müdürlüğümüz Eser İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendi. Kitabın 25. sayfasında, Osmanlı Padişahı Vahdettin'e yönelik, ‘soysuzlaşmış, alçak' ve dönemin Osmanlı hükümetine yönelik, ‘Aciz, haysiyetsiz ve korkak' ifadeleri kullanıldığından, kitabın 5. sayfasında, ‘Öğretmen sopayla vurmuştur' denilerek, öğrencileri olumsuz etkileyecek şiddet ve yine kitabın 24. sayfasında yer alan görselde, ‘Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün elinde sigara gösterilerek' öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek ögelere yer verildiğinden, söz konusu kitabın öğrencilere dağıtılması uygun görülmemiştir.”

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Mustafa Bakkal'ın bu kararı büyük tepkiye neden olmuştu.

Sosyal medyada birçok kişi Bakkal’a ilişkin eleştirilerini sıralarken; ilçelerdeki Ülkü Ocakları, Ramazan nedeniyle vatandaşlara yapılan yardım kolilerinin içine yasaklanan, ‘Mustafa Kemal Atatürk Gençler İçin Nutuk' adlı kitabı da ekleyerek, dağıtmaya başlamıştı.